Mercedes-Benz знімає з виробництва два свої електромобілі

Mercedes-Benz презентував EQE на Мюнхенському автосалоні 2021 року. Через рік світ побачив EQE SUV. Обидві моделі ще відносно нові, але компанія планує зняти їх з конвеєра вже наступного року. Autocar пише, що цей крок є результатом внутрішньої переоцінки планів бренду щодо електромобілів та бажання усунути дублювання.

Крім того, ці електричні моделі демонстрували дуже низькі показники продажів. В Сполучених Штатах сукупні продажі EQE минулого року впали на 39% до 11 660 одиниць. Вартість електромобіля починається від 64 950 доларів і зростає до 96 600 доларів за варіант AMG, який пропонує жахливий запас ходу в 354 кілометри.

Позашляховик має таку ж початкову вартість, але його версія AMG коштує дорожче – від 97 400 доларів. Його запас ходу становить 370 кілометрів. У звіті йдеться, що обидві моделі будуть “опосередковано замінені” майбутніми електромобілями C-класу та GLC.

Однак раніше Mercedes-Benz підтвердив плани щодо електромобіля E-класу, і це буде прямий наступник EQE – за умови, що програму не скоротять. Коли на початку цього року з'явилися новини про цю модель, німецький автовиробник заявив, що застосує класичний “дизайн трисекційного лімузина”, а також “дуже статусно-орієнтовану колісну базу”.