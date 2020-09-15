Это может быть водородный грузовик.

Премьера состоится в онлайн-формате завтра, 16 сентября в 14:00.

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Шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер разместил в своем Instagram сообщение: “Наша новейшая концепция с гордостью демонстрирует свои самые современные технологии, следуя нашей философии дизайна Sensual Purity”. К сожалению, он не предоставляет больше деталей, но предстоящий прямой эфир YouTube от Daimler Trucks намекает на то, чего ожидать.

”На нашем пути к водородному будущему”, – гласит надпись на заставке к видео. Однако там также сказано, что презентация будет включать “конкретную технологическую стратегию электрификации транспортных средств”. Это может свидетельствовать о том, что бренд раскроет подробности не только о водородном грузовике.

Хотя нет прямого подтверждения того, что тизер от Вагенера и предстоящий прямой эфир от Daimler Trucks связаны, ситуация кажется не просто случайностью. Изображения на странице Mercedes в Facebook также отображают тот же автомобиль.

“Выглядит стильно со всех сторон: эти элементы визуально связаны светлым поясом, который мы называем “горизонтом”, – значится в подписи к публикации.

Looking stylish from every angle: These elements are visually connected by a light belt that we call the “horizon”.... Опубликовано Mercedes-Benz Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Все это наводит на мысль, что завтра состоится презентация автомобиля, созданного в партнерстве между Daimler и Volvo, в рамках которого фирмы планировали “разработку и масштабное производство топливных элементов для применения в тяжелых транспортных средствах и других сферах использования”.

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