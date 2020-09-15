Це може бути воднева вантажівка.

Прем'єра відбудеться в онлайн-форматі завтра, 16 вересня о 14:00.

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Шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер розмістив у своєму Instagram допис: “Наша новітня концепція з гордістю демонструє свої найсучасніші технології, дотримуючись нашої філософії дизайну Sensual Purity”. На жаль, він не надає більше деталей, але майбутній прямий ефір YouTube від Daimler Trucks натякає на те, чого очікувати.

“На нашому шляху до водневого майбутнього”, – говорить напис на заставці до відео. Однак там також сказано, що презентація включатиме “конкретну технологічну стратегію електрифікації транспортних засобів”. Це може свідчити про те, що бренд розкриє подробиці не лише про водневу вантажівку.

Хоча немає прямого підтвердження того, що тизер від Вагенера та майбутній прямий ефір від Daimler Trucks пов’язані, ситуація здається не просто випадковістю. Зображення на сторінці Mercedes у Facebook також відображають той самий автомобіль.

“Виглядає стильно з усіх боків: ці елементи візуально пов’язані світлим поясом, який ми називаємо “горизонтом”, – значиться у підписі до публікації.

Looking stylish from every angle: These elements are visually connected by a light belt that we call the “horizon”.... Опубликовано Mercedes-Benz Понедельник, 14 сентября 2020 г.



Усе це наводить на думку, що завтра відбудеться презентація автомобіля, створеного у рамках партнерства між Daimler та Volvo, у рамках якого фірми планували “розробку та масштабне виробництво паливних елементів для застосування у важких транспортних засобах та інших сферах використання”.

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