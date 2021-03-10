Рэпер Дрейк приспособил свой роскошный внедорожник Mercedes-Maybach для чистки снега.

В США и Канаде владельцы внедорожников и пикапов могут расчищать снег не только возле своих домов, но и на улицах города, получая за это плату от муниципалитета. Каждый зимний сезон на улицах можно встретить множество таких частных машин с ковшами для уборки снега. А вот увидеть люксовый внедорожник за такой работой – дело нетривиальное.

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В последнем музыкальном клипе хип-хоп исполнителя Drake под названием "Что дальше" он кичится своим внедорожником Mercedes-Maybach GLS 600. Такой автомобиль стоит около 160 000 долларов в базовом исполнении и его редко кто покупает без дополнительных опций. Однако, в списке опций от производителя не значится снегоочистительный отвал, хотя некоторые из владельцев, похоже, не отказываются от работы. Или, по крайней мере, не показывают, что боятся.

Что и говорить, Mercedes-Maybach GLS 600 – однозначно самый роскошный и самый модный снегоочиститель, который кто-то когда-либо видел. Автомобиль можно увидеть в клипе, где он чистит улицы Торонто от снега, в то время, как рэпер свисает из окна, начитывая свои речитативы. Люксовый снегоочиститель появляется в видео на временной отметке 1:53 и дальше.