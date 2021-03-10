Репер Дрейк пристосував свого розкішного позашляховика Mercedes-Maybach для очистки снігу.

У США та Канаді власники позашляховиків та пікапів можуть розчищаючи сніг не лише біля своїх будинків, а й на вулицях міста, отримуючи за це плату від муніципалітету. Кожного зимового сезону на вулицях можна зустріти безліч таких приватних машин з ковшами для прибирання снігу. А от побачити люксовий позашляховик за такою роботою – справа нетривіальна.

Дивіться також: Коли очі обманюють мозок: плаваючий Chevrolet Corvette

У останньому музичному кліпі хіп-хоп виконавця Drake під назвою “Що далі” він хизується своїм позашляховиком Mercedes-Maybach GLS 600. Такий автомобіль коштує близько 160 000 доларів у базовому виконанні і його рідко хто купує без додаткових опцій. Проте, у списку опцій від виробника не значиться снігоочисний відвал, хоча дехто з власників, схоже не цурається роботи. Чи, принаймні, не показує, що не боїться.



Що й казати, Mercedes-Maybach GLS 600 – однозначно найрозкішніший і наймодніший снігоочисник, який будь-хто коли-небудь бачив. Автомобіль можна побачити у кліпі, де він очищає вулиці Торонто від снігу, у той час, як репер звисає з вікна, начитуючи свої речитативи. Люксовий снігоочисник з’являється у відео на часовій відмітці 1:53 і далі.