Особые версии с мотором V12 доступны для заказа для покупателей со всего мира.

Mercedes-Maybach отмечает столетний юбилей с более изысканной версией лимузина S680. Версии Edition 100 отличаются окрашенным вручную двухцветным кузовом в цветах Cirrus Silver и Nautical Blue, особыми колесами, эмблемами и особой комбинацией отделки интерьера.

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Хотя дополнительные 100 лошадиных сил под капотом были бы неплохим дополнением к подарку на столетие, таких изменений не произошло. Однако Edition 100 основана на машинах с мощным 6-литровым V12 с двойным турбонаддувом, собранным вручную, который обеспечивает 621 л. с. и огромный крутящий момент в 1000 Нм. Как и в стандартном S680, он вращает четыре колеса с помощью системы полного привода Mercedes 4Matic.

Maybach будет поставлять каждый экземпляр Edition 100 с обложкой для автомобиля и ручным, обитым кожей футляром для хранения ключей или бумаг.

Партнеры также присоединяются к празднованию: Maybach Icons of Luxury, например, выпустит ограниченным тиражом авторучку, украшенную алмазами.

Клиенты смогут получить S-Class Edition 100 в первой половине 2022 года. Цены еще не объявлены, но это будет очень недешевый автомобиль, несмотря на то, что Mercedes-Maybach S 680 4MATIC стоит в Украине 6 927 881 гривну (220 302 евро), если не заказывать дополнительных опций.

Альтернативой ему может быть Maybach S-Class V8 за более скромные 5 265 676 гривен (167 445 евро) или можно дождаться электрический Maybach EQS, появление которого ожидается в 2023 году.

Фото: Mercedes-Maybach S-Class Edition 100 / Daimler