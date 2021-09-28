Особливі версії з мотором V12 доступні для замовлення для покупців з усього світу.

Mercedes-Maybach відзначає столітній ювілей із більш вишуканою версією лімузину S680. Версії Edition 100 вирізняються пофарбованим вручну двоколірним кузовом у кольорах Cirrus Silver та Nautical Blue, особливими колесами, емблемами та особливою комбінацією оздоблення інтер’єру.

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Хоча додаткові 100 кінських сил під капотом були б непоганим доповненням до подарунка на сторіччя, таких змін не відбулось. Однак Edition 100 заснована на машинах з потужним 6-літровим V12 з подвійним турбонаддувом, зібраним вручну, який забезпечує 621 к.с. і величезний крутний момент у 1000 Нм. Як і у стандартному S680, він обертає чотири колеса за допомогою системи повного приводу Mercedes 4Matic.

Maybach буде поставляти кожен екземпляр Edition 100 з обкладинкою для автомобіля та ручним, оббитим шкірою футляром для зберігання ключів або паперів.

Партнери також приєднуються до святкування: Maybach Icons of Luxury, наприклад, випустить авторучку з обмеженим тиражем, прикрашену алмазами.

Клієнти зможуть отримати S-Class Edition 100 у першій половині 2022 року. Ціни ще не оголошені, але це буде дуже недешевий автомобіль, зважаючи на те, що Mercedes-Maybach S 680 4MATIC коштує в Україні 6 927 881 гривню (220 302 євро), якщо не замовляти додаткових опцій.

Альтернативою йому може бути Maybach S-Class V8 за скромніші 5 265 676 гривень (167 445 євро) або можна дочекатись появи електричного Maybach EQS, поява якого очікується у 2023 році.

Фото: Mercedes-Maybach S-Class Edition 100 / Daimler