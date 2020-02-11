Это намного больше, чем предполагалось ранее.

Компания Mercedes-Benz прошлой осенью объявила, что к концу 2022 года сократит не менее 10 тысяч рабочих мест, чтобы снизить ежегодные расходы примерно на 1,4 миллиарда евро. Новый гендиректор Daimler решил "закрутить гайки" еще туже.

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Немецкое издание Handelsblatt сообщает, ссылаясь на собственные источники в Daimler, сейчас речь идет об увольнении уже 15 тысяч рабочих. Кроме того, автопроизводитель откажется от инвестиций в убыточные проекты, не относящиеся к его основному бизнесу и удалит несколько моделей из линейки. В частности, в флагманском семействе S-класса больше не будет купе и кабриолета. Будущее компактвэна B-Class также под вопросом, а пикап X-Class уже точно не будет выпускаться.

Информацию от Handelsblatt в Daimler не комментируют, однако уже завтра концерн проведет ежегодную пресс-конференцию, на которой и расскажет о планах на ближайшее время.

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