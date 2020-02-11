Це набагато більше, ніж передбачалось раніше.

Компанія Mercedes-Benz минулої осені оголосила, що до кінця 2022 роки скоротить не менше 10 тисяч робочих місць, аби знизити щорічні витрати приблизно на 1,4 мільярда євро. Новий гендиректор Daimler вирішив “закрутити гайки” ще тугіше.

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Німецьке видання Handelsblatt повідомляє, посилаючись на власні джерела у Daimler, що зараз мова йде про звільнення вже 15 тисяч робітників. Крім того, автовиробник відмовиться від інвестицій в збиткові проекти, що не належать до його основного бізнесу та видалить кілька моделей з лінійки. Зокрема, у флагманському сімействі S-класу більше не буде купе і кабріолета. Майбутнє компактвена B-Class також під питанням, а пікап X-Class вже точно не випускатиметься.

Інформацію від Handelsblatt в Daimler не коментують, однак вже завтра концерн проведе щорічну прес-конференцію, на якій і розповість про плани на найближчий час.

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