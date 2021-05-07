EQA 300 4MATIC и EQA 350 4MATIC имеют мощность 228 и 288 лошадиных сил соответственно.

Компания Mercedes-Benz лишь в начале этого года представила младший электрический кроссовер EQA, а модельный ряд уже расширяется, поскольку компания анонсировала две новые модификации: EQA 300 4MATIC и EQA 350 4MATIC. Для полной комплектации линейки модели не хватает лишь "дальнобойной" версии.

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Новые версии займут место над базовым EQA 250. Они оснащены двомоторной системой полного привода, которая распределяет обороты между осями со скоростью 100 раз в секунду. Оба новички оснащены литий-ионным аккумулятором с полезной мощностью 66,5 киловатт-часов, что обеспечивает пробег на одном заряде в 493 километра по замерам NEDC или 400-432 километра по методике измерений WLTP.

EQA 300 4MATIC имеет комбинированную мощность 228 лошадиных сил и крутящий момент 390 ньютон-метров. Это позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 километров в час за 7,7 секунды до достижения электронно ограниченной максимальной скорости в 160 километров в час.

EQA 350 4MATIC может похвастаться производительностью в 288 сил и 520 ньютон-метров. Это сокращает время от 0 до 100 километров в час до шести секунд, но максимальная скорость остается неизменной.

Учитывая их премиальное позиционирование, кроссоверы оснащены светодиодными фарами, электроприводом дверки багажника и 18-дюймовыми легкосплавными колесами. Покупатели также найдут спортивное рулевое колесо, обтянутое кожей, 64-цветную систему внутренней подсветки, GPS-навигацию и сиденья с регулируемой поясничной поддержкой в четырех направлениях.

Новые версии EQA уже доступны для заказа, в Германии цена начинается от 53 538 евро для EQA 300 4MATIC и от 56 215 евро для EQA 350 4MATIC. Однако бонусы от Mercedes и немецкого правительства снижают их цены до 45 443 и 48 515 евро, соответственно.