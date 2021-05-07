EQA 300 4MATIC та EQA 350 4MATIC мають потужність 228 та 288 кінських сил, відповідно.

Компанія Mercedes-Benz лиш на початку цього року представила молодший електричний кросовер EQA, а модельний ряд вже розширюється, оскільки компанія анонсувала дві нові модифікації: EQA 300 4MATIC та EQA 350 4MATIC. Для повної комплектації лінійки моделі не вистачає лише “далекобійної” версії.

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Нові версії займуть місце над базовим EQA 250. Вони оснащені двомоторною системою повного приводу, яка розподіляє оберти між осями зі швидкістю 100 разів на секунду. Обидва новачки оснащені літій-іонним акумулятором з корисною потужністю 66,5 кіловат-годин, що забезпечує пробіг на одному заряді у 493 кілометри за вимірами NEDC або 400–432 кілометри за методикою вимірів WLTP.

EQA 300 4MATIC має комбіновану потужність 228 кінських сил і крутний момент 390 ньютон-метрів. Це дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину за 7,7 секунди до досягнення електронно обмеженої максимальної швидкості в 160 кілометрів на годину.

EQA 350 4MATIC може похвалитися продуктивністю у 288 сил і 520 ньютон-метрів. Це скорочує час від 0 до 100 кілометрів на годину до шести секунд, але максимальна швидкість залишається незмінною.

Враховуючи їх преміальне позиціонування, кросовери оснащені світлодіодними фарами, електроприводом дверки багажника та 18-дюймовими легкосплавними колесами. Покупці також знайдуть спортивне рульове колесо, обгорнуте шкірою, 64-кольорову систему внутрішнього підсвічування, GPS-навігацію та сидіння з регульованою поперековою підтримкою в чотирьох напрямках.

Нові версії EQA вже доступні для замовлення, у Німеччині ціна починається від 53 538 євро для EQA 300 4MATIC та від 56 215 євро для EQA 350 4MATIC. Однак бонуси від Mercedes та німецького уряду знижують їх ціни до 45 443 та 48 515 євро, відповідно.