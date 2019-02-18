Эта роскошная вещь называется Ultimate S.

Немецкое тюнинг-ателье Hofele представило новый единичный проект на базе последнего поколения Mercedes-AMG S65 под названием Ultimate S.

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Изысканный двухцветный окрас кузова – Черный Обсидиан и Золотой Тиффани, вместе со специальной решеткой радиатора и дополнительным хромом в отделке превращают представительский седан от Mercedes-Benz на роскошный мини-Майбах.

Фото: Hofele Ultimate S на базе Mercedes-Benz S-Class / Hofele

Интерьер Ultimate S украшен двухцветной кожаной обивкой с логотипом Hofele, подголовниками, коврами для пола. Комфорт пассажиров обеспечивают сиденья с функцией массажа и памятью регулировок, премиальная звуковая система и панорамная крыша.

Технические характеристики Hofele Ultimate S идентичны мощному S65 от AMG, на базе которого создан этот автомобиль. А это значит 6-литровый V12 с парой турбин мощностью в 621 л.с.

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