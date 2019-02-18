Ця розкішна річ називається Ultimate S.

Німецьке тюнінг-ательє Hofele представило увій одиничний проект на базі останнього покоління Mercedes-AMG S65 під назвою Ultimate S.

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Вишуканий двотоновий окрас кузову – Чорний Обсідіан та Золотий Тіффані, разом зі спеціальною решіткою радіатора та додатковим хромом у оздобленні перетворюють представницький седан від Mercedes-Benz на розкішний міні-Майбах.

Фото: Hofele Ultimate S на базі Mercedes-Benz S-Class / Hofele

Інтер'єр Ultimate S оздоблено двоколірною шкіряною оббивкою, з логотипом Hofele, підголівниками, килимами для підлоги. Комфорт пасажирів забезпечують сидіння з функцією масажу та пам'яттю регулювань, преміальна звукова система та панорамний дах.

Технічні характеристики Hofele Ultimate S ідентичні найпотужнішому S65 від AMG, на базі якого створено цей автомобіль. А це означає 6-літровий V12 з парою турбін потужністю у 621 к.с.

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