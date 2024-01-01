Металлическая балка проткнула кабину грузовика и прицеп: что случилось с водителем

Инцидент произошел на немецкой трассе B32 от Виграцбада до Опфенбаха. 52-летний водитель Mercedes-Benz Actros L не смог уклониться от металлического обломка, который летел навстречу с фуры.

Как пишет Johnny Baier в "LKW - Unfälle und Kontrollen" Group (Группа "Грузовик - ДТП и техосмотр") в Facebook, металлический предмет проткнул лобовое стекло, прошелся по рулю, повредив его обтяжку, и на полной силе, пропоров одежду водителя, скользнув по поверхности его тела.

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Металлический предмет по скорости напоминал выпущенную из лука стрелу. Несмотря на экстренное торможение фуры, "незваный гость" не остановился в кабине. Инерционная сила была настолько мощной, что металлический стержень проткнул заднюю стенку кабины и с легкостью преодолел передний борт полуприцепа.

Фото: Johnny Baier

Там он не остановился. Силы хватило на то, чтобы проткнуть коробку с грузом на одном поддоне и выйти из коробки второго поддона.

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К счастью водитель не пострадал, получил легкие ранения, в основном порезы от кусочков стекла. Они не представляют угрозы для его жизни. Синяки от ремня безопасности и царапина на животе, где скользнула металлическая балка, также в госпитализации не требовала. Медицинская помощь была оказана на месте.

Фото: Johnny Baier

А вот материальные убытки есть. Их предварительно оценили в 12 тыс. евро. Виновник ДТП может рассчитывать на обвинение в непреднамеренном нанесении телесных повреждений.

Относительно возмещений нанесенного ущерба машине и груза, то решение страховой компании еще не было.

Фото: Johnny Baier