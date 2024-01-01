Металева балка проткнула кабіну вантажівки та причіп: що сталося з водієм

Інцидент стався на німецькій трасі B32 від Віграцбада до Опфенбаха. 52-річний водій Mercedes-Benz Actros L не зміг ухилитись від металевого уламка, який летів назустріч з фури.

Як пише Johnny Baier в "LKW - Unfälle und Kontrollen" Group (Група "Вантажівка - ДТП та техогляд") в Facebook, металевий предмет проткнув лобове скло, пройшовся по керму, пошкодивши його обтягання, і на повній силі пропоров одежу водія, ковзнувши по поверхні його тіла.

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Металевий предмет по швидкості нагадував випущену з лука стрілу. Попри екстрене гальмування фури, "непроханий гість" не зупинився в кабіні. Інерційна сила була настільки потужною, що металевий шворінь проткнув задню стінку кабіни й з легкістю подолав передній борт напівпричепа.

Фото: Johnny Baier

Там він не зупинився. Сили вистачило на те, щоб проткнути коробку з вантажем на одному піддоні й вийти з коробки другого піддону.

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На щастя водій не постраждав, отримав легкі поранення, в основному порізи від шматочків скла. Вони не становлять загрози для його життя. Синці від ременя безпеки та подряпина на животі, де ковзнула металева балка, також госпіталізації не потребували. Медична допомога була надана на місці.

Фото: Johnny Baier

А ось матеріальні збитки є. Їх попередньо оцінили в у 12 тис. євро. Винуватець ДТП може розраховувати на звинувачення у ненавмисному нанесенні тілесних ушкоджень.

Щодо відшкодувань завданих збитків машині та вантажу, то рішення страхової компанії ще не було.

Фото: Johnny Baier