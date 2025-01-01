Металлический "чеснок" вредит вражеским автомобилям и мотоциклам

Ярым ненавистником российской шинной техники на украинской земле стал пограничник Дрозд из бригады "Форпост" Государственной пограничной службы Украины.

А все потому, что Дрозд производит маленькие противопехотные и противотранспортные "ежики" в форме треугольников. Как сообщает пресс-служба ГПСУ, это – очень эффективное средство против шин автомобилей или кроссовок солдат. Даже берцы с толстой подошвой под таким острием, если его не заметить и наступить, пронизываются насквозь вместе со ступней оккупанта.

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Правда, термин "ежики" здесь не прижился. Заградительные элементы в форме острых треугольников пограничники называют "чеснок". Сходство есть – остроносые треугольнички такие же острые, как и чеснок.

Металлические ловушки пробивают шины, останавливают легкую бронетехнику, замедляют движение транспортных колонн. Такое препятствие заставляет врага менять маршрут или ждать саперов для расчистки пути.

Наши ребята засевают дороги "чесноком" с дронов. Сбрасывают на проезжую часть и обочину как противотранспортный элемент. Тропы не игнорируют, потому что там носятся мотоциклисты, ходят пехотинцы – кто-то колесо пробьет, а кто-то подошву проткнет.

Пограничник Дрозд в полевых условиях готовит зубчики "чеснока" для очередного ночного засева вражеских дорог и ожидает щедрый "урожай". Скриншот: Авто24

Даже маленький урон выводит на некоторое время технику и людей из строя, отрывает вражеские службы на ремонт, лечение. Таким образом убытки неизбежны, поскольку каждую ночь пограничники сбрасывают с дронов на дороги по 500, а иногда и до 1 000 остроносых зубчиков "чеснока".

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Эту практику в свое время очень активно использовали партизаны во время войны во Вьетнаме. Тогда такие антитранспортные преграды рассыпали на дороге вручную. Помогало в борьбе хорошо.

Сейчас методика осовременена. Элементы не затачивают из арматурин или толстой проволоки, а лазерным методом нарезают на листах металла где-то на заводе в тылу. Далее те нарезки Дрозд шелушит из листов уже у себя, из двух частиц делает одну методом перекрестного соединения, несколькими каплями газосварки фиксирует и бросает полноценный товар в коробку "готовой продукции".

Уже ночью, а иногда и днем, весь заготовленный посевной материал "чеснока" вывозится по воздуху на вражеские дороги. Операторы дронов сбрасывают груз в заранее определенные разведкой местах. Здесь также целая наука, что впоследствии войдет в пособия, поскольку "посевные площади чеснока" должны принести как можно лучшие результаты поврежденной техники и травмированного личного состава врага.