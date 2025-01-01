Металевий "часник" шкодить ворожим автомобілям та мотоциклам

Запеклим ненависником російської шинної техніки на українській землі став прикордонник Дрозд із бригади "Форпост" Державної прикордонної служби України.

А все тому, що Дрозд виготовляє малесенькі протипіхотні та протитранспортні "їжачки" у формі трикутників. Як повідомляє пресслужба ДПСУ, це – дуже ефективний засіб проти шин автомобілів чи кросівок солдатів. Навіть берці з товстою підошвою під таким вістрям, якщо його не помітити й наступити, пронизуються наскрізь разом зі ступнею окупанта.

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Щоправда, термін "їжачки" тут не прижився. Загороджувальні елементи у формі гострих трикутників прикордонники називають "часник". Схожість є – гостроносі трикутнички такі ж гострі, як і часник.

Металеві пастки пробивають шини, зупиняють легку бронетехніку, сповільнюють рух транспортних колон. Така перешкода змушує ворога змінювати маршрут або чекати саперів для розчищення шляху.

Наші хлопці засівають дороги "часником" із дронів. Скидають на проїзну частину та узбіччя як протитранспортний елемент. Стежки не ігнорують, бо там гасають мотоциклісти, ходять піхотинці – хтось колесо проб’є, а хтось підошву проткне.

Прикордонник Дрозд в польових умовах готує зубчики "часнику" для чергового нічного засівання ворожих доріг й очікує на щедрий "врожай". Скриншот: Авто24

Навіть маленька шкода виводить на деякий час техніку й людей з ладу, відриває ворожі служби на ремонт, лікування. Таким чином збитки неминучі, оскільки щоночі прикордонники скидають з дронів на дороги по 500, а інколи й до 1 000 гостроносих зубчиків "часнику".

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Цю практику свого часу дуже активно використовували партизани під час війни у В’єтнамі. Тоді такі антитранспортні перепони розсипали на дорозі вручну. Допомагало у боротьбі гарно.

Нині методика осучаснена. Елементи не заточують з арматурин чи товстого дроту, а лазерним методом нарізають на листах металу десь на заводі в тилу. Потім ті нарізки Дрозд лущить з листів уже в себе, з двох частинок робить одну методом перехресного з’єднання, кількома каплями газозварювання фіксує й кидає повноцінний товар у коробку "готової продукції".

Уже вночі, а подекуди й вдень, весь заготовлений посівний матеріал "часнику" вивозиться повітрям на ворожі дороги. Оператори дронів скидають вантаж в заздалегідь визначені розвідкою місцях. Тут також ціла наука, що згодом увійде в посібники, оскільки "посівні площі часнику" повинні принести якомога кращі результати пошкодженої техніки й травмованого особового складу ворога.