Межрегиональная преступная группа "спалилась" на автомобилях для ЗСУ

К деятельности преступной группы были причастны три человека. Всем им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере).

Как пишет пресс-служба ГУНП в Ровенской области, в сделке участвовали 40-летний житель Киева и приобщенные им к процессу двое сообщников. Это – 40-летняя жительница Волыни и 50-летний киевлянин.

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В ходе следствия установлено, что фигуранты ввозили в Украину транспортные средства. На границе они на таможенный контроль подавали документы о ввозе гуманитарной помощи. Это оформлялось по настоящим документам декларирования, что давало основания на ввоз техники для ВСУ или других гуманитарных миссий, скажем, учреждениям медицины, социальным или коммунальным службам.

В течение 2024 и 2025 годов они ввезли на территорию страны более 10 автомобилей. Правда, эти машины на деле по назначению не попадали. Как выяснили следователи, дельцы скрыли от таможенного контроля транспортных средств почти на два миллиона гривен.

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Они распоряжались гуманитарными автомобилями по своему усмотрению. Конечно, не в пользу автопарка Сил обороны или каких-то гуманитарных миссий.

Учитывая противоправный характер деяний этих лиц, суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.