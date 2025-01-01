Міжрегіональна злочинна група "спалилася" на автівках для ЗСУ

До діяльності злочинної групи були причетні троє осіб. Усім їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі).

Як пише пресслужба ГУНП у Рівненської області, в оборудці брали участь 40-річний мешканець Києва та долучені ним до процесу двоє спільників. Це – 40-річна жителька Волині та 50-річний киянин.

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В ході слідства встановлено, що фігуранти ввозили до України транспортні засоби. На кордоні вони на митний контроль подавали документи про ввезення гуманітарної допомоги. Це оформлялося за справжніми документами декларування, що давало підстави на ввезення техніки для ЗСУ чи інших гуманітарних місій, скажімо, закладам медицини, соціальним чи комунальним службам.

Продовж 2024 та 2025 років вони ввезли на територію країни понад 10 автівок. Щоправда, ці машини на ділі за призначенням не потрапляли. Як з’ясували слідчі, ділки приховали від митного контролю транспортних засобів майже на два мільйони гривень.

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Вони розпоряджалися гуманітарними автомобілями на власний розсуд. Звісно, не на користь автопарку Сил оборони чи якихось гуманітарних місій.

Враховуючи протиправний характер діянь цих осіб, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою.