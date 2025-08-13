MG4 получил версию с полутвердотельной батареей

Как пишет CarNewsChina, данная модель получила название MG4 Anxin Edition. Внешний дизайн остается неизменным по сравнению с другими версиями модели, тогда как роль силового агрегата, по-прежнему, выполняет один электромотор на 120 кВт (163 л.с.).

Длина MG4 составляет 4395 мм, ширина - 1842 мм, высота - 1551 мм, а колёсная база - 2750 мм. В зависимости от комплектации, модель будет доступна с 16- или 17-дюймовыми колесами. Интерьер новинки выглядит абсолютно идентичным текущей модели.

Главное отличие новинки заключается в аккумуляторе, ведь литий-железо-фосфатный блок стандартной модели заменили на литий-ионный на основе марганца. Его емкость и ориентировочный запас хода пока неизвестны и будут объявлены позже.

Как сообщается, цены на версию MG4, оснащенную полутвердотельным аккумулятором, объявят в сентябре, а поставки запланированы до конца года. Для наглядности, стандартный MG4 уже доступен для предварительного заказа в Китае в четырех комплектациях, а цены предпродажи колеблются от 73 800 до 105 800 юаней (примерно от 10 100 до 14 400 долларов).