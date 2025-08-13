MG4 отримав версію з напівтвердотільною батареєю

Як пише CarNewsChina, дана модель отримала назву MG4 Anxin Edition. Зовнішній дизайн залишається незмінним порівняно з іншими версіями моделі, роль силового агрегата, як і раніше, виконує один електромотор на 120 кВт (163 к.с.).

Довжина MG4 становить 4395 мм, ширина — 1842 мм, висота — 1551 мм, а колісна база — 2750 мм. Залежно від комплектації, модель буде доступна з 16- або 17-дюймовими колесами. Інтер’єр новинки виглядає абсолютно ідентичним до поточної моделі.

Головна відмінність новинки полягає в акумуляторі, адже літій-залізо-фосфатний блок стандартної моделі замінили на літій-іонний на основі марганцю. Його ємність та орієнтовний запас ходу наразі невідомі й будуть оголошені пізніше.

Як повідомляється, ціни на версію MG4, оснащену напівтвердотільним акумулятором, оголосять у вересні, а поставки заплановані до кінця року. Для наочності, стандартний MG4 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї в чотирьох комплектаціях, а ціни передпродажу коливаються від 73 800 до 105 800 юанів (приблизно від 10 100 до 14 400 доларів).