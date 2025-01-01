MG показала спорткар, який дуже нагадує Porsche Taycan

Як зазначає Carscoops, MG також продемонструвала EX4, який є переосмисленням ралі Metro 6R4. Починаючи з ліфтбека бізнес-класу IM5, це електромобіль, який віддалено нагадує Porsche Taycan. Він має м’які плавні вигини кузова, вбудовані дверні ручки та низький коефіцієнт опору 0,226.

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Автівка має панорамний дах, 19-дюймові колеса, спойлер, світлодіодні задні ліхтарі, 26,3-дюймовий екран, що підтримує Android Auto та Apple CarPlay й виконує роль цифрової панелі приладів та інформаційно-розважальної системи, додатковий 10,5-дюймовий сенсорний дисплей та багажник на 457 літрів об’єму.

M5 також має підігрів та вентиляцію шкіряних сидінь, бездротовий зарядний пристрій для смартфона, а також аудіосистему з 20 динаміками. Модель доступна на вибір з батареями ємністю 75 або 100 кВт-год, а також з одним або двома електромоторами. Версія Long Range з блоком ємністю 100 кВт-год може проїхати до 710 км на одному заряді, а коли процент заряду низький, батарея може зарядитися від 10 до 80 відсотків лише за 17 хвилин.

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Також незабаром з’явиться варіант IM5 Performance потужністю 553 кВт (752 к.с.) й 802 Нм крутного моменту, чого достатньо, аби досягати першої сотні за 3,2 секунди. Вартість автомобіля в Британії поминатиметься від 39 450 фунтів стерлінгів ($53 395) і зростає до 48 495 фунтів стерлінгів (65 638 доларів).

Водночас позашляховик IM6 є братом IM5, але має дещо інший дизайн та більший багажник об’ємом 665 літрів. Модель пропонується з батареєю ємністю 100 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 624 км, а варіант Performance може розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди. Ціна стартує з 47 995 і зростає до 50 995 фунтів стерлінгів за версію Performance, що еквівалентно 64 960 та 69 020 доларів відповідно. Також буде доступна версія Launch Edition за 52 995 фунтів стерлінгів ($71 727).

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Окрім серійних моделей, MG показала Cyber X. Розроблений як попередній огляд нової дизайнерської мови бренду, концепт являє собою квадратний електричний позашляховик з вертикальною передньою частиною та фарами, що висуваються. Доповнюють особливі особливості панорамний скляний дах та пластикове облицювання кузова.

Останньою новинкою від MG в Гудвуді був Cyberster Black – оновлений електричний родстер у повністю чорному виконанні завдяки преміальному процесу фарбування, який зазвичай використовується лише для автомобілів класу люкс.

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MG не вдавалася в подробиці, але зазначила, що фарба містить надтонкі скляні частинки, які допомагають створювати ледь помітний блиск, а також мерехтіння під час руху. Окрім вишуканого забарвлення, родстер оснащений хромованими колесами, що контрастують із червоними гальмівними супортами, а також чорним салоном.