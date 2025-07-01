Новий MG4, що дебютував в Китаї, може отримати напівтвердотільну батарею

Як пише CarNewsChina, електромобіль суттєво збільшився у розмірах й тепер має 4395 мм у довжину, 1842 мм у ширину та 1551 мм у висоту, з колісною базою 2750 мм. Компанія почне прийом попередніх замовлень на модель вже 5 серпня, а запуск на ринку Китаю відбудеться 5 вересня.

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Оновлений MG4 використовує електромотор на задній осі на 120 кВт (163 к.с.) та літій-залізо-фосфатний (LFP) акумуляторний блок від Rept Battery Energy. Дані про ємність акумулятора та запас ходу не розголошуються. Однак, очільник компанії пообіцяв, що автівка може стати першою, що використовуватиме напівтевродотільний акумулятор.

В салоні модель отримала цифровий інтерфейс, розроблений спільно з Oppo. Він підтримує дублювання екрана смартфона, голосові команди та навігацію на основі жестів, що забезпечує взаємодію між пристроями Oppo, Huawei та Apple. MG стверджує, що система усуває необхідність завантажувати або оновлювати програми безпосередньо в автомобілі.

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Оновлення дизайну включають закриту решітку радіатора, задні ліхтарі з мотивом у вигляді стрілки, нові фари та нову палітру кольорів. Цікаво, що в Китаї продажі MG4 були досить низькими. Наприклад, у лютому 2025 року компанія продала лише 13 одиниць. Попри це, модель чудово продається на інших світових ринках. першому кварталі 2025 року MG Motor Europe зареєструвала 78 505 нових автомобілів, що на 33,5% більше, ніж у попередньому році.