Новый MG4, дебютировавший в Китае, может получить полутвердотельную батарею

Как пишет CarNewsChina, электромобиль существенно увеличился в размерах и теперь имеет 4395 мм в длину, 1842 мм в ширину и 1551 мм в высоту, с колесной базой 2750 мм. Компания начнет прием предварительных заказов на модель уже 5 августа, а запуск на рынке Китая состоится 5 сентября.

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Обновленный MG4 использует электромотор на задней оси на 120 кВт (163 л.с.) и литий-железо-фосфатный (LFP) аккумуляторный блок от Rept Battery Energy. Данные о емкости аккумулятора и запас хода не разглашаются. Однако, глава компании пообещал, что машина может стать первой, что будет использовать полутевродотильний аккумулятор.

В салоне модель получила цифровой интерфейс, разработанный совместно с Oppo. Он поддерживает дублирование экрана смартфона, голосовые команды и навигацию на основе жестов, что обеспечивает взаимодействие между устройствами Oppo, Huawei и Apple. MG утверждает, что система устраняет необходимость загружать или обновлять приложения непосредственно в автомобиле.

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Обновления дизайна включают закрытую решетку радиатора, задние фонари с мотивом в виде стрелки, новые фары и новую палитру цветов. Интересно, что в Китае продажи MG4 были достаточно низкими. Например, в феврале 2025 года компания продала всего 13 единиц. Несмотря на это, модель прекрасно продается на других мировых рынках. первом квартале 2025 MG Motor Europe зарегистрировала 78 505 новых автомобилей, что на 33,5% больше, чем в предыдущем году.