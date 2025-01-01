MG готовит новые интересные электромобили для рынка Европы

Фестиваль скорости в Гудвуде 2025 продлится с 10 по 13 июля и компания MG запланировала в рамках события дебют сразу нескольких новинок. Как отмечает Carscoops, MG называет свои две серийные модели “двумя новыми, технологически продвинутыми электромобилями”.

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Темный тизер намекает, что одним из них будет IM Motors IM6, который уже продается в Китае. Тот самый электромобиль также был анонсирован для Австралии с необычной торговой маркой “IM presented by MG Motor”, но, вероятно, европейская версия будет иметь более простую схему наименования.

Длина IM6 составляет 4904 мм. Модель имеет кузов купе-внедорожника со светодиодными задними фонарями, напоминающими Aston Martin. Его самая мощная версия имеет два электромотора общей мощностью в 572 кВт (778 л.с.) и 802 Нм крутящего момента, позволяющие машине разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,48 секунды.

MG заявила, что одна из новых моделей “продемонстрирует свое феноменальное ускорение электромобиля на культовом подъеме на холм”, однако никаких других подробностей по этому поводу не разглашались. Посетители фестиваля также увидят новый MG Cyberster Black – специальную версию родстера в темном исполнении.

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Концепция Cyber X, дебютировавшая на Шанхайском автосалоне, является предварительным просмотром будущего городского кроссовера. Она имеет прочный кузов и выдвижные фары. Напоследок, компания подготовила MG EX4 EV в новой ливрее, вдохновленной культовым MG Metro 6R4 1980-х годов. Кроме него, на стенде компании также будут представлены полностью электрический внедорожник MGS5 и хэтчбек MG4 XPower, а также новое поколение внедорожника HS.