MG готує нові цікаві електромобілі для ринку Європи

Фестиваль швидкості в Гудвуді 2025 триватиме з 10 до 13 липня й компанія MG запланувала в рамках події дебют одразу декількох новинок. Як зазначає Carscoops, MG називає свої дві серійні моделі “двома новими, технологічно просунутими електромобілями”.

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Темний тизер натякає, що одним з них буде IM Motors IM6, який вже продається в Китаї. Той самий електромобіль також був анонсований для Австралії з незвичайною торговою маркою “IM presented by MG Motor”, але, вірогідно, європейська версія матиме простішу схему найменування.

Довжина IM6 становить 4904 мм. Модель має кузов купе-позашляховика зі світлодіодними задніми ліхтарями, що нагадують Aston Martin. Його найпотужніша версія має два електромотори загальною потужністю в 572 кВт (778 к.с.) та 802 Нм крутного моменту, що дозволяють автівці розганятися від 0 до 100 км/год за 3,48 секунди.

MG заявила, що одна з нових моделей “продемонструє своє феноменальне прискорення електромобіля на культовому підйомі на пагорб”, однак жодних інших подробиць щодо цього не розголошувалися. Відвідувачі фестивалю також побачать новий MG Cyberster Black – спеціальну версію родстера в темному виконанні.

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Концепція Cyber X, що дебютувала Шанхайському автосалоні, є попереднім переглядом майбутнього міського кросовера. Вона має міцний кузов та висувні фари. Наостанок, компанія підготувала MG EX4 EV в новій лівреї, що натхненна культовим MG Metro 6R4 1980-х років. Крім нього, на стенді компанії також будуть представлені повністю електричний позашляховик MGS5 та хетчбек MG4 XPower, а також нове покоління позашляховика HS.