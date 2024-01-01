MG представила новий бренд електромобілів з дещо абсурдною назвою

Як зазначає Carscoops, автомобілі будуть продаватися під новою назвою IM Presented by MG Motor. Компанія планує представити дві локальні моделі – IM5 та IM6.

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Дані моделі вже доступні в Китаї під назвами L6 та LS6. MG не розкрила причин ребрендингу в Австралії, але повідомила, що версії автомобілів з правим кермом будуть створені завдяки співпраці між SAIC, Alibaba та Zhangjiang Hi-Tech.

IM5 є конкурентом Tesla Model 3 і BMW i4 й, за прогнозами, коштуватиме від 70 000 до 95 000 австралійських доларів (близько 44 200 ~ 60 000 доларів за поточним обмінним курсом). Водночас IM6 є повнорозмірним кросовером.

У Китаї моделі доступні з електричними архітектурами 400 В, 800 В і 900 В з батареями ємністю 75 кВт-год, 83 кВт-год і 100 кВт-год. Задньопривідні моделі початкового рівня мають потужність у 216 кВт (290 к.с.) й 450 Нм, тоді як флагманські версії мають 579 кВт (776 к.с.) й 800 Нм крутного моменту.

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Компанія каже, що седан IM5 може розганятися до 100 км/год лише за 2,74 секунди, тоді як позашляховику потрібно 3,48 секунди. Інтер’єр обох моделей має преміальне оснащення, зокрема великий дисплей налаштування кліматичної системи та великий панорамний екран інформаційно-розважальної системи.