MG представила новый бренд электромобилей с несколько абсурдным названием

Как отмечает Carscoops, автомобили будут продаваться под новым названием IM Presented by MG Motor. Компания планирует представить две локальные модели – IM5 и IM6.

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Данные модели уже доступны в Китае под названиями L6 и LS6. MG не раскрыла причин ребрендинга в Австралии, но сообщила, что версии автомобилей с правым рулем будут созданы благодаря сотрудничеству между SAIC, Alibaba и Zhangjiang Hi-Tech.

IM5 является конкурентом Tesla Model 3 и BMW i4 и, по прогнозам, будет стоить от 70 000 до 95 000 австралийских долларов (около 44 200 ~60 000 долларов по текущему обменному курсу). В то же время IM6 является полноразмерным кроссовером.

В Китае модели доступны с электрическими архитектурами 400 В, 800 В и 900 В с батареями емкостью 75 кВт-ч, 83 кВт-ч и 100 кВт-ч. Заднеприводные модели начального уровня имеют мощность в 216 кВт (290 л.с.) и 450 Нм, тогда как флагманские версии имеют 579 кВт (776 л.с.) и 800 Нм крутящего момента.

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Компания говорит, что седан IM5 может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,74 секунды, тогда как внедорожнику нужно 3,48 секунды. Интерьер обеих моделей имеет премиальное оснащение, в частности большой дисплей настройки климатической системы и большой панорамный экран информационно-развлекательной системы.