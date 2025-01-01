MG оновила футуристичний родстер Cyberster: подробиці

Як пише Carscoops, лише через два роки після дебюту Cyberster, компанія MG представила оновлений родстер 2026 модельного року. Вперше рестайлінгову автівку показали на Шанхайському автосалоні й за чутками вона надійде у продаж в Китаї вже з 30 червня.

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Зовнішній дизайн залишається незмінним, але колірна палітра тепер включає два нові відтінки: Iris Green та Andes Gray. Перший вперше з'явився на шоу-карі купе Cyber GTS, який цього року приєднається до серійної лінійки разом з кабріолетом. Також електромобіль отримав версію Black Edition з повністю чорним екстер'єром та дисками.

В салоні дизайнери додали дві нові кольорові комбінації для оббивки – чорний та червоний або сірий та білий. Крім того, є додатковий вітровий дефлектор, який нібито покращує комфорт, коли дах опущений. За інформацію китайських ЗМІ, серед інших оновлень нові звукові ефекти.

Потужність залишилась незмінною. Родстер, як і його механічно споріднене купе, як і раніше пропонуватиметься з заднім приводом та електромотором потужністю 250 кВт (340 к.с.), а також з двома двигунами та повним приводом потужністю 400 кВт (544 к.с.). Однак, інсайдери зазначають, що слід очікувати нових налаштувань шасі та розширений запас ходу.

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Наразі MG Cyberster доступний в Китаї з батареями ємністю 64 або 77 кВт-год, що забезпечують діапазон до 501 й 580 кілометрів відповідно. Вартість оновленої моделі ще не оголошена, але поточна версія коштує від 319 800 до 365 800 ¥ (приблизно від 44 500 до 50 900 доларів).