В Україні придбали кілька спорткарів MG Cyberster: "китайців" за ціною Porsche

Офіційний імпортер MG в Україні “Віннер Імпортс Україна” оголосив плани на модельний ряд 2025 року. Першу новинку англійського бренду, що належить китайському концерну SAIC, вже анонсовано. Це кросовер MG ZS, який починає продаватись вже з квітня. За ним, в 3 кварталі 2025 року, очікуються й інші моделі.

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Зокрема, вже замовлені та прямують в Україну кілька футуристичних родстерів MG Cyberster, повідомив Авто24 генеральний директор бренду MG компанії “Віннер Імпортс Україна” Сергій Носенко.

MG Cyberster – електричний спорткар з дверима типу “крила чайки”. Його максимальна версія Cyberster GT має повний привід, потужність в 502 к.с. й 725 Нм крутного моменту. Авто розганяється до сотні за 3,2 секунди та має заявлений запас ходу в 445 км. Ціна в Україні поки що невідома, але в Польщі версія з повним приводом коштує 300 тисяч злотих (приблизно 79 тисяч доларів).

MG Cyberster

В модельній гамі 2025 року будуть збережені електричний хетчбек MG 4 та пікап Maxus T60, а хетчбек MG One отримає двигун стандарту Євро6. Окрім того, влітку з’явиться нове покоління кросовера MG HS – у версіях з бензиновим двигуном, гібридом та PHEV.

MG HS 2025

Вихід на ринок нових моделей MG – частина стратегії з експанії бренду на світові ринки. Це найуспішніший бренд з Китаю у Європі, де його мета на 2025 рік – 240 тисяч авто. Глобальна ціль MG Motor – продати мільйон автомобілів за 2025 рік. При цьому бренд представлений на усіх континентах та більшості країн світу, за виключенням росії.

В Україні налічується 14 дилерів MG в усіх регіонах країни. За три роки роботи “Віннер Імпортс Україна” в якості імпортера бренду реалізовано 2200 автомобілів.