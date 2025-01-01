MG обновила футуристический родстер Cyberster: подробности

Как пишет Carscoops, всего через два года после дебюта Cyberster, компания MG представила обновленный родстер 2026 модельного года. Впервые рестайлинговую машину показали на Шанхайском автосалоне и по слухам она поступит в продажу в Китае уже с 30 июня.

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Внешний дизайн остается неизменным, но цветовая палитра теперь включает два новых оттенка: Iris Green и Andes Gray. Первый впервые появился на шоу-каре купе Cyber GTS, который в этом году присоединится к серийной линейке вместе с кабриолетом. Также электромобиль получил версию Black Edition с полностью черным экстерьером и дисками.

В салоне дизайнеры добавили две новые цветовые комбинации для обивки – черный и красный или серый и белый. Кроме того, есть дополнительный ветровой дефлектор, который якобы улучшает комфорт, когда крыша опущена. По информации китайских СМИ, среди других обновлений новые звуковые эффекты.

Мощность осталась неизменной. Родстер, как и его механически родственное купе, по-прежнему будет предлагаться с задним приводом и электромотором мощностью 250 кВт (340 л.с.), а также с двумя двигателями и полным приводом мощностью 400 кВт (544 л.с.). Однако, инсайдеры отмечают, что следует ожидать новых настроек шасси и расширенный запас хода.

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Сейчас MG Cyberster доступен в Китае с батареями емкостью 64 или 77 кВт-ч, обеспечивающих диапазон до 501 и 580 километров соответственно. Стоимость обновленной модели еще не объявлена, но текущая версия стоит от 319 800 до 365 800 ¥ (примерно от 44 500 до 50 900 долларов).