MG показала спорткар, очень напоминающий Porsche Taycan

Как отмечает Carscoops, MG также продемонстрировала EX4, который является переосмыслением ралли Metro 6R4. Начиная с лифтбека бизнес-класса IM5, это электромобиль, который отдаленно напоминает Porsche Taycan. Он имеет мягкие плавные изгибы кузова, встроенные дверные ручки и низкий коэффициент сопротивления 0,226.

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Автомобиль имеет панорамную крышу, 19-дюймовые колеса, спойлер, светодиодные задние фонари, 26,3-дюймовый экран, поддерживающий Android Auto и Apple CarPlay и выполняющий роль цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы, дополнительный 10,5-дюймовый сенсорный дисплей и багажник на 457 литров объема.

M5 также имеет подогрев и вентиляцию кожаных сидений, беспроводное зарядное устройство для смартфона, а также аудиосистему с 20 динамиками. Модель доступна на выбор с батареями емкостью 75 или 100 кВт-ч, а также с одним или двумя электромоторами. Версия Long Range с блоком емкостью 100 кВт-ч может проехать до 710 км на одном заряде, а когда процент заряда низкий, батарея может зарядиться от 10 до 80 процентов всего за 17 минут.

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Также вскоре появится вариант IM5 Performance мощностью 553 кВт (752 л.с.) и 802 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы достигать первой сотни за 3,2 секунды. Стоимость автомобиля в Британии будет поминаться от 39 450 фунтов стерлингов ($53 395) и возрастает до 48 495 фунтов стерлингов (65 638 долларов).

В то же время внедорожник IM6 является братом IM5, но имеет несколько иной дизайн и больший багажник объемом 665 литров. Модель предлагается с батареей емкостью 100 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 624 км, а вариант Performance может разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Цена стартует с 47 995 и возрастает до 50 995 фунтов стерлингов за версию Performance, что эквивалентно 64 960 и 69 020 долларов соответственно. Также будет доступна версия Launch Edition за 52 995 фунтов стерлингов ($71 727).

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Кроме серийных моделей, MG показала Cyber X. Разработанный как предварительный обзор нового дизайнерского языка бренда, концепт представляет собой квадратный электрический внедорожник с вертикальной передней частью и выдвигающимися фарами,. Дополняют особые особенности панорамная стеклянная крыша и пластиковая облицовка кузова.

Последней новинкой от MG в Гудвуде был Cyberster Black – обновленный электрический родстер в полностью черном исполнении благодаря премиальному процессу покраски, который обычно используется только для автомобилей класса люкс.

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MG не вдавалась в подробности, но отметила, что краска содержит сверхтонкие стеклянные частицы, которые помогают создавать едва заметный блеск, а также мерцание во время движения. Кроме изысканного окраса, родстер оснащен хромированными колесами, контрастирующими с красными тормозными суппортами, а также черным салоном.