Компания MG объявила стоимость своего электрического родстера, который недавно представила в Пекине. Базовая модель получила ценник в 68 800 долларов, а потому является конкурентом Porsche 718 Boxster и BMW Z4 M40i.

По производительности новинка от MG One не уступает конкурентам. В базовой версии Cyberster имеет задний привод и мощность в 335 л.с и 475 Нм крутящего момента. Модель имеет динамику в 5,0 секунды до 100 км/ч и запас хода в 500 км.

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Для сравнения, за такую же сумму покупатель может получить базовый Porsche 718 Boxster, который имеет мощность в 300 "лошадок" и разгоняется до первой сотни за 5,1 секунды, или 340-сильный BMW Z4 M40i, который достигает 100 км/ч за 4,5 секунды.

Комплектация Cyberster GT имеет полный привод, мощность в 502 л.с. и 725 Нм крутящего момента и меньший запас хода в 445 км. Однако, эта версия имеет разгон уже 3,2 секунды и цену 75 000 долларов.

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За доплату в 7 тысяч долларов, по сравнению с базовой версией, это предложение на бумаге выглядит значительно привлекательнее. Однако, такая стоимость также может сделать модель прямым конкурентом будущего электрического Porsche 718, при условии, что немецкий автопроизводитель представит модель.