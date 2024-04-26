Компанія MG оголосила вартість свого електричного родстера, який нещодавно представила в Пекіні. Базова модель отримала цінник в 68 800 доларів, а тому є конкурентом Porsche 718 Boxster і BMW Z4 M40i.

За продуктивністю новинка від MG такоє не поступається конкурентам. В базовій версії Cyberster має задній привід та потужність в 335 к.с й 475 Нм крутного моменту. Модель має динаміку в 5,0 секунд до 100 км/год та запас ходу в 500 км.

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Для порівняння, за таку ж суму покупець може отримати базовий Porsche 718 Boxster, який має потужність в 300 “конячок” й розганяється до першої сотні за 5,1 секунди, або 340-сильний BMW Z4 M40i, який досягає 100 км/год за 4,5 секунди.

Комплектація Cyberster GT має повний привід, потужність в 502 к.с. й 725 Нм крутного моменту та менший запас ходу в 445 км. Однак, ця версія має розгін вже 3,2 секунди та ціну 75 000 доларів.

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За доплату в 7 тисяч доларів, порівняно з базовою версію, ця пропозиція на папері виглядає значно привабливішою. Однак, така вартість також може зробити модель прямим конкурентом майбутнього електричного Porsche 718, за умови, що німецький автовиробник презентує модель.