MG представила новый пикап на рынке Австралии: фото

Пикап получил название MG U9. И хотя он не является первым пикапом бренда, новинка стала первым грузовиком для рынка Австралии. Автомобиль разработан на базе китайского Maxus/LDV Terron 9, но отличается уникальным дизайном. Большинство панелей кузова было позаимствовано у Maxus, но модель MG имеет гораздо большую решетку радиатора с новой формой и хромом, переработанный передний бампер и дверь багажника с электроприводом и подножкой.

Интересно, что они могут использоваться как скамейка со встроенными подстаканниками. Внутри изюминкой является переключатель передач, вдохновленный самолетами, уникальный для MG. Остальной салон подобен Terron 9, включая стандартный цифровой кластер с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Топовые комплектации предлагают больше преимуществ, включая подогрев, вентиляцию и массаж передних сидений, подогрев задних наружных сидений, аудиосистему JBL с восемью динамиками, панорамную стеклянную крышу и кожаную обивку с замшевым потолком.

В отличие от китайских братьев, MG U9 получил независимую заднюю подвеску. Под капотом 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодизельный двигатель, изготовлен компанией SAIC, который выдает 218 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода BorgWarner с понижающей раздаточной коробкой и дифференциалами с электронной блокировкой на обеих осях.

Автопроизводитель утверждает, что пикап способен буксировать до 3500 кг и имеет полезную нагрузку до 870 килограммов. Габариты модели составляют 5500/2265/1874 мм в длину, ширину и высоту соответственно, с колесной базой в 3300 миллиметров. MG U9 поступит на рынок Австралии позже в этом году по цене от 52 990 австралийских долларов ($34 900).