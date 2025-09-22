MG представила новий пікап на ринку Австралії: фото

Пікап отримав назву MG U9. І хоча він не є першим пікапом бренду, новинка стала першою вантажівкою для ринку Австралії. Автомобіль розроблений на базі китайського Maxus/LDV Terron 9, але відрізняється унікальним дизайном. Більшість панелей кузова було запозичено у Maxus, але модель MG має набагато більшу решітку радіатора з новою формою та хромом, перероблений передній бампер та дверцята багажника з електроприводом та підніжкою.

Цікаво, що вони можуть використовуватись як лавка з вбудованими підсклянниками. Всередині родзинкою є перемикач передач, натхненний літаками, унікальний для MG. Решта салону подібна до Terron 9, включаючи стандартний цифровий кластер з двома 12,3-дюймовими дисплеями. Топові комплектації пропонують більше переваг, включаючи підігрів, вентиляцію та масаж передніх сидінь, підігрів задніх зовнішніх сидінь, аудіосистему JBL з вісьмома динаміками, панорамний скляний дах та шкіряну оббивку із замшевою стелею.

На відміну від китайських братів, MG U9 отримав незалежну задню підвіску. Під капотом 2,5-літровий чотирициліндровий турбодизельний двигун, виготовлений компанією SAIC, який видає 218 к.с. й 520 Нм крутного моменту. Силовий агрегат працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач ZF та системою повного приводу BorgWarner із понижувальною роздавальною коробкою та диференціалами з електронним блокуванням на обох осях.

Автовиробник стверджує, що пікап здатен буксирувати до 3500 кг й має корисне навантаження до 870 кілограмів. Габарити моделі становлять 5500/2265/1874 мм у довжину, ширину й висоту відповідно, з колісною базою в 3300 міліметрів. MG U9 надійде на ринок Австралії пізніше цього року за ціною від 52 990 австралійських доларів ($34 900).