Michelin "впихнул" в смартфоны дальнобойщиков свой GPS-навигатор

Новая услуга будет работать в приложении Truckfly by Michelin, где предлагается немало услуг и которыми уже пользуется более 615 000 дальнобойщиков в 44 европейских странах. Приложение GPS-навигатор дополнит тот перечень. Об этом говорится на сайте производителя.

Разработанный для профессиональных водителей GPS-навигатор уже запущен по всей Европе и интегрирован для использования на смартфонах через упомянутое приложение. Новое цифровое решение преодолело ограничения, возникающие в традиционных бортовых GPS-системах (устаревание, дорогие простои для обслуживания и обновлений), поскольку его функции обновляются в режиме реального времени непосредственно на мобильном телефоне дальнобойщиков.

"Этот GPS-навигатор является ответом на простое наблюдение: более 86% дальнобойщиков сейчас используют навигационные инструменты, которые не предназначены для использования, изначально разработаны для легковых автомобилей, что приводит к ошибкам навигации, больших рисков для безопасности и неэффективности расходов. Это огромная проблема не только для безопасности дорожного движения, но и для операционной эффективности транспортных компаний", – отметил директор по маркетингу Truckfly by Michelin Клеман Фор.

Приложение доступно без контракта за 6,99 евро в месяц в Европе. Оно предлагает индивидуальную навигацию на основе введенных характеристик грузовика (длина, высота, опасные грузы и т.д.), что позволяет избегать ограниченных зон, неподходящих мостов и регуляторных препятствий.

Благодаря точным настройкам, водители грузовиков могут планировать безопасные поездки в соответствии с правилами ЕС и рассчитывать на бесперебойный опыт водителя.

За неполный месяц со дня внедрения абонентами этого решения уже стали дальнобойщики в 15 европейских странах, что свидетельствует о его реальном использовании и международной привлекательности.