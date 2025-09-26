Michelin "впихнув" у смартфони далекобійників свій GPS-навігатор

Нова послуга працюватиме в додатку Truckfly by Michelin, де пропонується чимало послуг і якими вже користується понад 615 000 далекобійників у 44 європейських країнах. Застосунок GPS-навігатора доповнить той перелік. Про це йдеться на сайті виробника.

Розроблений для професійних водіїв, GPS-навігатор вже запущено по всій Європі й інтегровано для використання на смартфонах через згаданий додаток. Нове цифрове рішення подолало обмеження, що виникають у традиційних бортових GPS-системах (застарівання, дорогі простої для обслуговування та оновлень), оскільки його функції оновлюються в режимі реального часу безпосередньо на мобільному телефоні далекобійників.

"Цей GPS-навігатор є відповіддю на просте спостереження: понад 86% далекобійників наразі використовують навігаційні інструменти, які не призначені для використання, спочатку розроблені для легкових автомобілів, що призводить до помилок навігації, більших ризиків для безпеки та неефективності витрат. Це величезна проблема не лише для безпеки дорожнього руху, але й для операційної ефективності транспортних компаній", – зазначив директор з маркетингу Truckfly by Michelin Клеман Фор.

Застосунок доступний без контракту за 6,99 євро на місяць у Європі. Він пропонує індивідуальну навігацію на основі введених характеристик вантажівки (довжина, висота, небезпечні вантажі тощо), що дозволяє уникати обмежених зон, невідповідних мостів та регуляторних перешкод.

Завдяки точним налаштуванням, водії вантажівок можуть планувати безпечні поїздки відповідно до правил ЄС та розраховувати на безперебійний досвід водія.

За неповний місяць з дня впровадження абонентами цього рішення вже стали далекобійники у 15 європейських країнах, що свідчить про його реальне використання та міжнародну привабливість.