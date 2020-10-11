Как ни странно, в общем доступе есть только три-четыре фото этого удивительного микроавтобуса. И чаще всего его считают опытной модификацией прибалтийского РАФ-977 "Латвия". Но на самом деле его название – "Луганск".

Исследовав историю ЛАРЗа – Луганского авторемонтного завода (он же – автосборочный), мы увидели, что это было чрезвычайно мобильное и универсальное предприятие. Оно выпускало большими и малыми сериями поливочные машины, автокраны, мусоровозы, прицепы и полуприцепы, передвижные городки (да-да, именно городки на колесах!) для строителей.

Первые версии ЛАРЗ-977 базировались на ранних модификациях РАФ-977 с “прямым” передком

Собственно, достаточно сказать, что именно здесь выпускали невероятно стильный стеклопластиковый микроавтобус “Старт” – точнее, его луганскую версию (1966 – 1967 гг.). Короче говоря, автобусы и впрямь были самой интересной продукцией. Кроме "Старта", в 1960-1980-е здесь выпускали, например, передвижные стоматологические кабинеты, мобильные медицинские диагностические кабинеты разных типов.

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Очень интересными были автобусы для горноспасательных отрядов. Это были своего рода передвижные базы для спасателей, которые выезжали на подземные аварии на шахтах всего Союза. Кроме мест для перевозки и отдыха бойцов-спасателей, эти машины имели встроенное и портативное оборудование – для тушения пожаров, дыхания в загазованной среде, подъема и разрезания металлоконструкций и тому подобное.

Луганский авторемонтный (автосборочный) завод производил также микроавтобусы “Старт” и много техники специального назначения – например, для горноспасателей

Практика изготовления подобных спецмашин на отдельных, относительно небольших предприятиях была распространена не только на территории СССР. Например, в Западной Германии в ту пору подобным образом изготавливали большое количество машин для муниципальной пожарной охраны.

В городе Луганске (Ворошиловградом он еще раз станет в 1969 году и вплоть до 1990-го) выпускали и обычные автобусы, прежде всего – ПАЗ-651 на шасси грузовиков ГАЗ-51.

Поэтому не удивительно, что именно Луганскому авторемонтному заводу поручили выпуск дефицитных микроавтобусов, таких необходимых для тогдашней экономики. Но информации о производстве этого вэна осталось очень мало. Микроавтобус назывался ЛАРЗ-977, по аналогии с рижским РАФ-977. И несколько существующих фото, и немногочисленные воспоминания заводчан подтверждают это: в Луганске выпускали версию “Рафика”. Но каким именно образом – крупноузловая сборка или полноценное производство?

В таком виде Луганский микроавтобус ЛАРЗ-977 выпускался в 1963 году

Журналистам Авто24 с большим трудом удалось найти достоверную информацию: это было полноценное производство, с кузовами собственного изготовления. Рижская автомобильная фабрика РАФ в ту пору была очень небольшим предприятием, с большой долей ручного труда. И при годовом выпуске в 5 тыс. машин хронически не успевало за спросом. Поэтому никакой возможности поставлять в Луганск машинокомплекты для сборки минивэнов у прибалтов не было.

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Но технологической документацией с Луганском Рига поделилась, то есть на ЛАРЗе по чертежам Рафа варили каркасы кузовов, обшивали их металлом и начиняли агрегатами ГАЗ-21 “Волга”.

Но воспроизводить на 100 % чужую конструкцию луганчане не стали, дав “бусику” свои черты. Самое заметное отличие – в оформлении передка, который вместо узкого горизонтального выреза под фарами получил характерное трапециевидное “окно” между фарами. А на машинах первой серии была фронтальная панель с меньшим наклоном, подобная такой на раннем РАФ-977. Но в отличие от него, лобовое стекло первых ЛАРЗ-977 было не из двух плоских частей, а панорамное, от “Чайки” ГАЗ-13. И на ранних, и на поздних “Лугансках” была такая недешевая опция, как дополнительные окна на боковых скатах крыши.

Как и сделанный в Латвии РАФ, Луганский ЛАРЗ-977 базировался на агрегатах "Волги" ГАЗ-21

Микроавтобус ЛАРЗ-977 “Луганск” выпускался хотя недолго, но серийно. В 1962 году было сделано 68 машин, в 1963-м – 330 экземпляров. Также 977-е выпускались в Луганске с определенным спецоборудованием. Интересно, что заводская инструкция по эксплуатации ЛАРЗ-977, которой комплектовалась каждая машина, была напечатана тиражом 1500 экземпляров…

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