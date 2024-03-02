Миллиардер Дэн О'Дауд выкупил 3 Tesla Roadster, которые были потеряны в одном из китайских портов более 10 лет назад. В прошлом году эти автомобили случайно нашли в морском контейнере, а теперь у них появился новый владелец.

Tesla Roadster – первый серийный автомобиль американской компании Tesla. С 2008 по 2011 год Tesla выпустила лишь чуть более 2000 электромобилей Roadster, что делает их редкими.

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В 2010 году клиент из Китая приобрел у Tesla три абсолютно новых электромобиля Roadster. Их отправили в док в Китае, однако груз был заблокирован таможней, а транспортные средства так и не попали к заказчику. Впоследствии покупатель покинул автомобили, ни разу так и не открыв контейнер.

Tesla Roadster

После того как их нашли, автомобили были проданы на аукционе. Их выкупила компания Gruber Motors, которая специализируется на ремонте электромобилей Tesla. После победы на аукционе, компания восстановила их и сообщила, что общая стоимость этих трех Tesla Roadster составляет миллион долларов.

Автор популярного YouTube-канала What's Inside рассказал, кто именно стал владельцем этих электромобилей. Их выкупил миллиардер Дэн О'Дауд, основатель компании Green Hills Software. Интересно, что фанатам автомобилей Tesla он хорошо известен, ведь является критиком Илона Маска и хейтером технологии автономного вождения от Tesla.

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Очевидно, он также является фанатом электромобилей Tesla, которые не оснащены технологией FSD, а значит Tesla Rodster – идеальный автомобиль для него. К тому же как оказалось, в собственности миллиардера уже были несколько Tesla Rodster, однако эти три авто, которые он приобрел в Gruber Motors, являются одними из самых уцелевших экземпляров первого электромобиля компании Tesla.