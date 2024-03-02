Мільярдер Ден О’Дауд викупив 3 Tesla Roadster, які були втрачені в одному з китайських портів понад 10 років тому. Торік ці автомобілі випадково знайшли в морському контейнері, а тепер у них з’явився новий власник.

Tesla Roadster – перший серійний автомобіль американської компанії Tesla. З 2008 по 2011 рік Tesla випустила лише трохи понад 2000 електромобілів Roadster, що робить їх рідкісними.

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У 2010 році клієнт із Китаю придбав у Tesla три абсолютно нові електромобілі Roadster. Їх відправили до доку в Китаї, однак вантаж був заблокований митницею, а транспортні засоби так і не потрапили до замовника. Згодом покупець покинув автомобілі, жодного разу так і не відчинивши контейнер.

Tesla Roadster

Після того, як їх знайшли, автомобілі були продані на аукціоні. Їх викупила компанія Gruber Motors, яка спеціалізується на ремонті електромобілів Tesla. Після перемоги на аукціоні, компанія відновила їх й повідомила, що загальна вартість цих трьох Tesla Roadster становить мільйон доларів.

Автор популярного YouTube-каналу What's Inside розповів хто став власником цих електромобілів. Їх викупив мільярдер Ден О'Дауд, засновник компанії Green Hills Software. Цікаво, що фанатам автомобілів Tesla він добре відомий, адже є критиком Ілона Маска та хейтером технології автономного водіння від Tesla.

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Очевидно, він також є фанатом електромобілів Tesla, які не оснащені технологією FSD, а отже Tesla Rodster – ідеальний автомобіль для нього. До того ж як виявилось, у власності мільярдера вже були декілька Tesla Rodster, проте ці три авто, які він придбав у Gruber Motors, є одними з найбільш вцілілих екземплярів першого електромобіля компанії Tesla.