Цифровой зверек увидел во владельце электромобиля своего идеального друга и рискнул всем, чтобы быть вместе.

Robo Dog | The All-Electric Kia EV6 – так называется рекламный ролик, созданный американским подразделением Kia для трансляции во время Суперкубка – финального матча чемпионата по американскому футболу.

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Видео начинается с того, что щенок-робот полностью заряжен в магазине, разбивает наше сердце, когда он мечтает о доме с EV6 и его водителем. Когда клиент заходит в магазин, робо-песик решается на отчаянный побег из магазина и бросается вдогонку электромобилю. Когда машина, наконец, оказывается в пределах досягаемости, к сожалению, батареи Robo Dog разрядились. Последний, отчаянный скачок обрывается тьмой, прежде чем собачка успевает приземлиться. К счастью, это еще не конец – глаза кибер-щенка открываются, чтобы увидеть улыбающегося водителя. Он подключил щенка к EV6, что дало ему полную зарядку и новую жизнь. Видео заканчивается кадрами, показывающими исполнение мечты Robo Dog – он получил собственную семью.