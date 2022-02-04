Цифрове звірятко побачило у власнику електромобіля свого ідеального друга та ризикнуло усім, щоб бути разом.

Robo Dog | The All-Electric Kia EV6 – так називається рекламний ролик, створений американським підрозділом Kia для трансляції під час Суперкубку – фінального матчу чемпіонату з американського футболу.

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Відео починається з того, що цуценя-робот повністю заряджений у магазині, розбиває наше серце, коли він мріє про дім з EV6 та його водієм. Коли клієнт заходить до магазину, робо-песик наважується на відчайдушну втечу з магазину та кидається навздогін електромобілю. Коли машина, нарешті, опиняється в межах досяжності, на жаль, батареї Robo Dog розрядилися. Останній, відчайдушний стрибок обривається темрявою, перш ніж песик встигає приземлиться. На щастя, це ще не кінець – очі кібер-цуценяти відкриваються, щоб побачити водія, який посміхається йому. Він під’єднав цуценя до EV6, що дало йому повну зарядку та нове життя. Відео закінчується кадрами, які показують сповнення мрії Robo Dog – він отримав власну родину.