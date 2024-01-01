Mini может превратить Countryman во внедорожник

Как передает Motor1, учитывая высокую популярность среди покупателей кроссоверов с агрессивным внедорожным стилем дизайна и повышенным клиренсом, даже несмотря на то, что их фактическая способность преодолевать бездорожье минимальна, Mini планирует создать подобную модель.

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К тому же Mini имеет богатую историю в ралли, поэтому компания может вдохновиться этим, и представить внедорожную версию Countyman несколько иной, чем можно ожидать. Поговаривают, что новинка будет несколько похожа на прошлогоднюю специальную версию Countryman All4 Uncharted.

Mini Countryman All4 Uncharted

Модель 2025 года стандартно оснащена полным приводом, а базовый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом выдает 241 лошадиную силу. Возможно, Mini просто увеличит клиренс, и добавит несколько декоративных защитных пластин на кузов.

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Однако, официальной информации о будущем внедорожном Countryman мало, поэтому остается только ждать, когда автопроизводитель захочет раскрыть больше подробностей о новинке.