Mini може перетворити Countryman на позашляховик

Як передає Motor1, враховуючи високу популярність серед покупців кросоверів з агресивним позашляховим стилем дизайну та підвищеним кліренсом, навіть попри те, що їх фактична здатність долати бездоріжжя мінімальна, Mini планує створити подібну модель.

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До того ж Mini має багату історію в ралі, тому компанія може надихнутись цим, і представити позашляхову версію Countyman дещо інакшою, ніж можна очікувати. Подейкують, що новинка буде дещо подібна до торішньої спеціальної версії Countryman All4 Uncharted.

Mini Countryman All4 Uncharted

Модель 2025 року стандартно оснащена повним приводом, а базовий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом видає 241 кінську силу. Можливо, Mini просто збільшить кліренс, та додасть декілька декоративних захисних пластин на кузов.

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Однак, офіційної інформації про майбутній позашляховий Countryman мало, тому залишається лише чекати, коли автовиробник захоче розкрити більше подробиць про новинку.