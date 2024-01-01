Укр
Ру

Mini може перетворити Countryman на позашляховик

В модельному ряду Mini поки відсутній позашляховик, проте, це може змінитися. Віцепрезидент Mini of America Майкл Петіон нещодавно підтвердив, що незабаром може з’явитися позашляховий Countryman.
Новий Mini Countryman може отримати позашляховий варіант - Auto24

ФОТО: Mini|

Mini Countryman All4 Uncharted

Данило Северенчук
logo18 липня, 16:10
logo0
logo0 хв

Як передає Motor1, враховуючи високу популярність серед покупців кросоверів з агресивним позашляховим стилем дизайну та підвищеним кліренсом, навіть попри те, що їх фактична здатність долати бездоріжжя мінімальна, Mini планує створити подібну модель.

Читайте також: Новий Mini Cooper отримав 5-дверну версію

До того ж Mini має багату історію в ралі, тому компанія може надихнутись цим, і представити позашляхову версію Countyman дещо інакшою, ніж можна очікувати. Подейкують, що новинка буде дещо подібна до торішньої спеціальної версії Countryman All4 Uncharted.

Mini Countryman All4 Uncharted

Модель 2025 року стандартно оснащена повним приводом, а базовий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом видає 241 кінську силу. Можливо, Mini просто збільшить кліренс, та додасть декілька декоративних захисних пластин на кузов.

Також цікаво: Mini офіційно представила перший електричний кросовер Aceman

Однак, офіційної інформації про майбутній позашляховий Countryman мало, тому залишається лише чекати, коли автовиробник захоче розкрити більше подробиць про новинку.

#Фото #Cooper Countryman 2017 #Новини #Автоновинка #MINI