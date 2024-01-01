Mini отзывает 140 000 электромобилей из-за риска пожара батареи

Как передает Motor1, согласно отчету об отзыве Национальной администрации безопасности дорожного движения США, аккумулятор мог быть изготовлен не в соответствии со спецификациями автопроизводителя. Прямая причина отзыва не указывается.

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Известно лишь, что с батареей или системой могут возникать неисправности, вызванные различными дефектами. В результате может возникнуть короткое замыкание, перегрев батареи и как следствие - пожар.

Отмечается, что это может произойти даже тогда, когда электромобиль не работает. В то же время данных об инцидентах пожара или травм, вызванных в результате дефекта.

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Mini обновит потенциально пострадавшие транспортные средства новым программным обеспечением, которое включает функцию диагностики. Она может выявлять неисправности высоковольтной батареи и разряжать ее ниже 30 процентов. Обновление бесплатное, и автопроизводитель начнет оповещать владельцев 7 октября.