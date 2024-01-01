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Mini відкликає 140 000 електромобілів через ризик пожежі батареї

Компанія оголосила глобальну відкличну кампанію 140 тисяч електричних Cooper SE 2020-2024 років випуску. Повідомляється, що 12 535 екземплярів відкликаються у США.
Батарея електричного Mini Cooper може спалахнути: автовиробник відкликає 140 000 авто- Auto24

ФОТО: Mini|

Mini Cooper SE

Данило Северенчук
logo4 вересня, 17:33
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Як передає Motor1, згідно зі звітом про відкликання Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, акумулятор міг бути виготовлений не відповідно до специфікацій автовиробника.Пряма причина відкликання не вказується.

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Відомо лише, що з батареєю або системою можуть виникати несправності, спричинені різними дефектами. В результаті може виникнути коротке замикання, перегрів батареї і як наслідок - пожежа.

Зазначається, що це може статись навіть тоді, коли електромобіль не працює. Водночас даних про інциденти пожежі чи травм, спричинених внаслідок дефекту.

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Mini оновить потенційно постраждалі транспортні засоби новим програмним забезпеченням, яке включає функцію діагностики. Вона може виявляти несправності високовольтної батареї та розряджати її нижче 30 відсотків. Оновлення безкоштовне, і автовиробник почне сповіщати власників 7 жовтня.

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