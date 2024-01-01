Mini відкликає 140 000 електромобілів через ризик пожежі батареї

Як передає Motor1, згідно зі звітом про відкликання Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, акумулятор міг бути виготовлений не відповідно до специфікацій автовиробника.Пряма причина відкликання не вказується.

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Відомо лише, що з батареєю або системою можуть виникати несправності, спричинені різними дефектами. В результаті може виникнути коротке замикання, перегрів батареї і як наслідок - пожежа.

Зазначається, що це може статись навіть тоді, коли електромобіль не працює. Водночас даних про інциденти пожежі чи травм, спричинених внаслідок дефекту.

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Mini оновить потенційно постраждалі транспортні засоби новим програмним забезпеченням, яке включає функцію діагностики. Вона може виявляти несправності високовольтної батареї та розряджати її нижче 30 відсотків. Оновлення безкоштовне, і автовиробник почне сповіщати власників 7 жовтня.