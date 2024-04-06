Коллекция MINI Lifestyle 2024 сочетает в себе характерный для бренда стиль и функциональность.

Преданность бренду можно выразить разными способами. Поклонники и клиенты MINI также могут подчеркнуть это в повседневной жизни: с новой коллекцией “Графические детали дизайна MINI Cooper” выражены в новой коллекции MINI lifestyle. Высокая доля регенерированных материалов характеризует ответственное производство новой линейки продуктов. Например, отходы производства собирают и перерабатывают так же, как нейлон и ПЭТ.

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Новый текстиль для коллекции MINI Lifestyle 2024.

Главные мотивы новой коллекции основаны на передней части нового MINI Cooper. Одним из многочисленных акцентов является футболка MINI Car Face Detail со стилизованной графикой типичной круглой фары MINI. Если вам нравится, что это особенно удобно, оденьте худи MINI Outline Print. Контур фар и решетки радиатора нового MINI Cooper тянется по передней и задней части толстовки.

Вся одежда изготавливается из смеси органического и переработанного хлопка или изготовлена из 100% органического хлопка. Вся модная коллекция производится в Португалии.

Аксессуары для путешествий

Независимо от того, то ли для длительной поездки на выходные, или для шопинга за углом, каждая единица багажа в коллекции MINI Lifestyle 2024 поражает тщательно продуманными деталями.

Вечная сумка MINI Duffle Bag доступна для всех, кто предпочитает классический образ. Она изготовлена из прочного, водоотталкивающего, переработанного ПЭТ и предлагает много места в просторном внутреннем отделении. Двусторонняя молния облегчает упаковку. В дороге дорожную сумку со съемными лямками можно носить в руках или через плечо.

Сумка для ноутбука, дорожная сумка и рюкзак из "Urban Series" новой коллекции MINI Lifestyle 2024 удобны и безопасны для удержания благодаря их тканой структуре. Тканый узор базируется на текстильном ремешке на панели приборов в кабине нового семейства MINI. Благодаря этим деталям дизайна поклонники бренда повсюду носят с собой частичку мира MINI.

Аксессуары от MINI

Стильные аксессуары в новой коллекции подарят еще больше моментов MINI в повседневной жизни.

Солнцезащитные очки классической формы дополняют коллекцию MINI Lifestyle 2024. Обе модели изготовлены из высококачественного регенерированного материала и сочетают глянцевую черную оправу с темно-зелеными линзами.

Но коллекция также расставляет стильные акценты на фоне серого неба благодаря новым зонтам MINI. Модели прошли испытания в аэродинамической трубе и доступны как в складном варианте, так и в виде удобного зонта-палки.

Товары MINI для детей

Игриво и безопасно исследуйте окружающую среду - не проблема с велосипедом MINI Alu Balance для детей. Благодаря регулируемому сиденью и рулю, которые растут вместе с ребенком, балансир будет сопровождать маленьких поклонников MINI как можно дольше. Ручка на седле облегчает подъем в случае необходимости.

Одежда для детей из MINI Lifestyle Collection 2024 изготавливается из 100% органического хлопка или смеси органического и переработанного хлопка. Летом футболки с принтом MINI Cooper по кругу защищают от УФ-излучения. В прохладную погоду детская толстовка MINI Car Tile согреет вас благодаря мягкой внутренней подкладке. А в комбинезоне с красным принтом MINI Cooper и шейным платком в тон даже совсем маленькие поклонники MINI открывают мир со стилем.

Напомним, какие новые автомобили выпустит Mini.