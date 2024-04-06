Колекція MINI Lifestyle 2024 поєднує в собі характерний для бренду стиль і функціональність.

Відданість бренду можна виразити різними способами. Шанувальники та клієнти MINI також можуть підкреслити це в повсякденному житті: з новою колекцією “Графічні деталі дизайну MINI Cooper” виражені в новій колекції MINI lifestyle. Висока частка регенерованих матеріалів характеризує відповідальне виробництво нової лінійки продуктів. Наприклад, відходи виробництва збирають і переробляють так само, як нейлон і ПЕТ.

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Новий текстиль для колекції MINI Lifestyle 2024.

Головні мотиви нової колекції засновані на передній частині нового MINI Cooper. Одним з численних акцентів є футболка MINI Car Face Detail зі стилізованою графікою типової круглої фари MINI. Якщо вам подобається, що це особливо зручно, одягніть худі MINI Outline Print. Контур фар і решітки радіатора нового MINI Cooper тягнеться по передній і задній частині толстовки.

Весь одяг виготовляється із суміші органічної та переробленої бавовни або виготовлений з 100% органічної бавовни. Вся модна колекція виробляється в Португалії.

Аксесуари для подорожей

Незалежно від того, чи то для тривалої поїздки на вихідні, чи для шопінгу за рогом, кожна одиниця багажу в колекції MINI Lifestyle 2024 вражає ретельно продуманими деталями.

Вічна сумка MINI Duffle Bag доступна для всіх, хто віддає перевагу класичному образу. Вона виготовлена з міцного, водовідштовхувального, переробленого ПЕТ і пропонує багато місця у просторому внутрішньому відділенні. Двостороння блискавка полегшує пакування. У дорозі дорожню сумку зі знімними лямками можна носити в руках або через плече.

Сумка для ноутбука, дорожня сумка та рюкзак із «Urban Series» нової колекції MINI Lifestyle 2024 зручні та безпечні для утримання завдяки їх тканій структурі. Тканий візерунок базується на текстильному ремінці на панелі приладів у кабіні нового сімейства MINI. Завдяки цим деталям дизайну шанувальники бренду всюди носять із собою частинку світу MINI.

Аксесуари від MINI

Стильні аксесуари в новій колекції подарують ще більше моментів MINI у повсякденному житті.

Сонцезахисні окуляри класичної форми доповнюють колекцію MINI Lifestyle 2024. Обидві моделі виготовлені з високоякісного регенерованого матеріалу та поєднують глянсову чорну оправу з темно-зеленими лінзами.

Але колекція також розставляє стильні акценти на тлі сірого неба завдяки новим парасолькам MINI. Моделі пройшли випробування в аеродинамічній трубі та доступні як у складному варіанті, так і у вигляді зручної парасольки-палки.

Товари MINI для дітей

Грайливо та безпечно досліджуйте навколишнє середовище — не проблема з велосипедом MINI Alu Balance для дітей. Завдяки регульованому сидінню та керму, які ростуть разом з дитиною, балансир буде супроводжувати маленьких шанувальників MINI якомога довше. Ручка на сідлі полегшує підйом у разі потреби.

Одяг для дітей з MINI Lifestyle Collection 2024 виготовляється зі 100% органічної бавовни або суміші органічної та переробленої бавовни. Влітку футболки з принтом MINI Cooper по колу захищають від УФ-випромінювання. У прохолодну погоду дитяча толстовка MINI Car Tile зігріє вас завдяки м’якій внутрішній підкладці. А в комбінезоні з червоним принтом MINI Cooper і шийною хусткою в тон навіть зовсім маленькі шанувальники MINI відкривають світ зі стилем.

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