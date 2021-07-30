Бебикаром эту уменьшенную копию точно не назовешь.

The Little Car Company позиционирует свою Ferrari 250 Testa Rossa Junior как детский электрокар. Однако эта машинка способна ездить быстрее вполне взрослых батарейных микрокаров класса LSV вроде Citroen Ami.

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Спорткар для юных водителей, как и другие модели Little Car Company, создан по оригинальным чертежам. Ferrari 250 Testa Rossa выпускали с 1957-1958 годов, а в отделке интерьера используются те же материалы, что и в реальном автомобиле. Кроме того, детскую модель оборудовали 16-сильным электромотором, который позволяет масштабируемой модели развивать скорость в 60 километров в час.

В отличие от бебикаров 3100-миллиметровый кузов машины способен вместить даже взрослого человека. Да и технически это вполне "совершеннолетняя" машина с дисковыми тормозами Brembo, шинами Pirelli, полноценной оптикой и даже такой же приборной панелью, как у большой Testa Rossa. Также детский спорткар украсили оригинальными ливреями.

Настоящий родстер Ferrari 250 Testa Rossa стал победителем десяти Чемпионатов мира серии WSCC, а также выиграл три кубка конструкторов, за что считается одним из самых успешных трековых автомобилей в истории итальянской марки. Скудерия выпустила менее 40 таких спорткаров, мало из которых сохранились до наших дней, из-за чего каждый экземпляр сегодня стоит десятков миллионов долларов.

Фото: Ferrari 250 Testa Rossa Junior / The Little Car Company

Сколько будет стоить уменьшенная машина – не сообщается, однако известно, что тираж составит 299 экземпляров. Однако можно предположить, что стоимость будет близкой к цене Aston Martin DB5 Junior, выполненного в масштабе 2:3, который стоит 35-45 тысяч фунтов стерлингов в зависимости от комплектации.

Если тратить такие деньги на игрушку – это слишком для семейного бюджета, можно обратить внимание на более скромную модельку с гарцующим скакуном: Ferrari 348 TS Junior от фирмы Agostini Auto (буквы TS в названии также означают Testa Rossa), который сейчас выставлен на аукцион в Бельгии. Он представляет собой электрокар для младшей и средней возрастной группы, с 3,5-сильным электромотором. До завершения торгов осталось три дня, а самая высокая из 9 ставок на момент публикации составляет 1700 евро.

Фото: Agostini Ferrari 348 TS Junior / CollectingCars